VÄRSKE PODCAST Rongid seisavad, plaanid lendavad: kas riik ikka oskab suuri ideid ellu viia?

Ajakirjanike hinnangul viitab veniv raudtee-ehitus viletsale planeerimisele ja vastutuse hajutamisele. Samas nendivad nad, et seevastu bussifirma Lux Express on väljumisi Tartu ja Tallinna vahele tublisti juurde toonud, mistõttu tekib küsimus, kas rongisõit ongi üldse mõttekas.

Ajakirjanike teise teema üks keskseid mõtteid oli aga, et uut spordi- ja kontserdisaali on Tartusse väga vaja. Seda enam, kui suurürituste hall peaks tulevikus kerkima Tallinnasse. Sellisel juhul on pealinnal selge konkurentsieelis, mis jätaks Tartu võimalused suurürituste korraldamiseks tagaplaanile.