Mänguasjamuuseum avas Teatri Kodus aknanäituse

Näitus valmis Teatri Kodu 15. sünnipäevaks. «Kõik Eesti inimesed ei pruugigi teada, et mänguasjamuuseum ei tegele ainult mänguasjadega, vaid muuseumi juurde kuulub ka laste teatrimaja, kus suured ja väikesed saavad osa toredatest teatrietendustest ja haridusprogrammidest, sõnas mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro.

Teatri Kodu hoone pakub nii seest kui ka väljast silmailu ning on tõeliselt väärika ajalooga. «Tahame sel suvel Tartu linnas jalutajaile ja Lutsu 2 hoonest möödujaile teha üllatuse ning nendega jagada, mida kõike on see vana maja sajandite jooksul näinud,» selgitas Vaaro näituse sünni tagamaid.