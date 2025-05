Juhan Voolaid: kauneim linn ei ole Eestis Tartu!

​​Raimond Valgre kirjutas tartlase südameid alati valjemalt põksuma paneva «Tartu marsi» sõja ajal ja tema hinnangust (see laul on ju hinnang!) võib aru saada. Kodu oli kaugel ja igatsus ilusate aegade järele suur. Ka mulle meeldib see pala väga, ent paraku seondub sellega üks häiring.

Hiljuti käisin spordivõistlusel, kus pärast Tartu võidukat mängu lasti rahvale meie marssi, mis kõlas sarnast eufooriat tekitavalt nagu Queeni «We Are the Champions». Mul oli teise linna võistkonna fännide ees piinlik, kuigi ma ei tundnud (ilmselt) ühtki neist ega puutunud nendega ka mingil moel kokku. Nad said niigi pähe, aga sellest ei piisanud: hävingu järel teavitati neid veel ühest lüüasaamisest, mis on laulu abil igaveseks ajalukku raiutud.