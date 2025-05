Tartu naabrite vesi püsib puhas, lõplik selgus saabub neljapäeval

Tartu lähiasumite inimesi aprillis tabanud ulatusliku haiguspuhangu tekke järel on terviseamet võtnud Ülenurme, Soinaste piirkonna ja Tõrvandi joogiveest proove mitu nädalat järjest. Eelmisel nädalal ilmnes, et klooritamine on kandnud vilja, sest veeanalüüsid enam kolilaadseid baktereid joogivees ei tuvastanud.