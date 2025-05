Kas Tiksoja sild valmib Euroopa Liidu sõjalise mobiilsuse rahaga?

Tartu ootab pikisilmi, et linna läbivat transiitliiklust vähendaks põhjapoolne ümbersõit ühes Vorbusel asuva Tiksoja sillaga. Raha selleks saab tulla riigieelarvest kas välisrahastusega või ilma selleta, aga praegu seda raha paistmas ei ole ja teehoiukavast seda objekti ei leia, nentis transpordiameti teehoiuteenistuse Lõuna osakonna juhataja Janar Taal.

Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekt on tehtud ja osaliselt on valmis ka põhiprojekt. Kui oleks raha, saaks kuue kuu jooksul ehitusega pihta hakata, märkis Taal. Projekteeritud ei ole siiski üle jõe ehk Jõgeva maantee poole jääv osa ning sild, mille ehitamiseks on kokku lepitud arhitektuurivõistluse korraldamises.