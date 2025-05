Uusim kirjandusresident leiab, et Ukraina sõda võiks muuta eurooplased pagulaste suhtes sallivamaks

Siin on ilus ja vaikne. Linnas jalutades tunnen, kuidas igast majast õhkub ajalugu. On huvitav olla kohas, kus on nii palju erinevaid kultuurikihte, ning veel huvitavam on mõelda sellele, kuidas kohalikud inimesed oma argipäevaste toimetuste kõrvalt neid mulle uudseid paiku näevad ja tunnetavad.