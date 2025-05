Võrokesed, laulupeojuhid. Õpetaja ja õpilane

«Me mõlemad oleme Võrumaalt, see on nii tugev juurikas, teadmine meie sees, ühendav lüli,» vastab Triin Koch. «Esiteks saame rääkida omavahel võru keelt, kui tahame. Teiseks kõik need jutud, mida Vaike räägib ja mis on tema kodukohaga seonduv, on mulle mõistetavad. Meil on ju vanusevahe, aga mingil moel sama asi, kuid natuke hiljem. Tema on Uhtjärvelt, minu vanavanemate talu, kus ilusamaid hetki veedan, on Sulbi lähedal.»