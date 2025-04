PILDID «Eesmärk on juua.» Muinasjututegelasteks kehastunud tudengid pidasid Pubirallit

Pubiralli on üritus, kus kolmeliikmelised võistkonnad teevad kostümeeritult tiiru peale Tartu pubidele ja baaridele ning lahendavad igas kohas lõbusaid ülesandeid. Need ülesanded hõlmavad endas ka mingil määral alkoholi joomist, kuid nagu toonitas tudengipäevade meediajuht Maris Mikko, on võimalik rada läbida ka alkoholivabalt.

«Tegu on kontrollitud keskkonnaga ning tudengid ei laaberda lihtsalt mööda linna. Pakume neile vajadusel vett ja kui näeme, et kellelgi on halb, siis saab ta puhata,» lausus Mikko.

Tänavu pidid osavõtjad, keda oli 135 ringis, riietuma muinasjututegelasteks. Igal meeskonnal tuli läbida 12 peopaika ning võitjaks kuulutati kõige parema netoajaga võistkond.

Üliõpilased August Roosi ja Remi Kasenurm olid Pubiralli tarvis riietunud piraatideks. Ikka nendeks Kariibi mere omadeks. «Tavaliselt peetakse meid musketärideks,» teatas Roosi imestunud ilmel, kui ajakirjanik noormehi kohe mereröövliteks pidas.

Kuidas tuli idee piraatideks hakata? «Läksime tegelikult odavuse peale välja, sest alguses oli plaanis Shreki tegelasteks kehastuda, aga see oleks läinud maksma umbes 60 eurot, kuid praegu saime 12 euroga hakkama,» rääkis Kasenurm.

Küsimusele, mis eesmärgiga nad Pubirallile tulid, vastasid noormehed justkui ühest suust, et tuldi sportima ning seltskonda ja melu nautima. «Ma ei tea, kas nii on viisakas öelda, aga eesmärk on juua,» lisasid nad siis.