​Tarbatu koor, kus Kulasalu laulab, on üks paljudest, kes ei pääsenud pärast ettelaulmist kohe edasi ning peab lõplikku otsust ootama veel ligi kuu aega. See aga tekitab koori liikmete seas nurinat.

Kui varasematel aastatel on kõik laulupeole pääsejad välja kuulutatud ühekorraga – nii nagu paari nädala eest avalikustati tantsupeole pääsejate nimekiri –, siis tänavu on lähenemine teistsugune. Kollektiivid, kelle ettelaulmine õnnestus hästi, said peopileti kohe kätte. Ülejäänud peavad ootama 22. maini, mil on selgunud kõik ettelaulmistel osalenud kollektiivid ja nende tulemused.