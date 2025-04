Lastekaitsetöös seisab ees mitmeid olulisi muutusi

2023. aastal registreeriti Eestis 3918 uut lastekaitsejuhtumit, aasta jooksul tegelesid 296 lastekaitsetöötajat üle 16 000 lapse juhtumiga. Lastekaitsetöötajate töölaud on kirju: karmidest väärkohtlemise juhtumitest, käitumisraskuste ja sõltuvusprobleemidega lastest ja nende peredest kuni hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlusteni. Kuna kõik need juhtumid vajavad eriteadmisi ja -oskusi ning ennekõike lastekaitsetöötajate aega ja pühendumust, on selge, et arenguhüpet samal viisil jätkates saavutada ei ole võimalik.