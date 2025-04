Ropka-Ihaste looduskaitsealal on tehtud raietöid. Kuid mitte majanduslikel või looduskeskkonda hävitavatel eesmärkidel, vaid pärandniidu taastamiseks.

Tartus Ropka-Ihaste looduskaitsealal, Emajõe ja Idaringtee vahel suurel asustamata luhal on maha võetud hulga puid ja võsa. Need raietööd jäid silma ka ühele jalutajale ning tekitasid tal küsimuse, et mis seal toimub.