Kuivad ilmad tähendavad tolmu, Tartus oli täna õhukvaliteet sama mis Tallinnas

Kuivad ja tuulised ilmad on linnades tekitanud igakevadise probleemi – tänavatel ringi lendleva tolmu. Viimastel päevadel on õhus olevate peenosakeste tase kasvanud, kusjuures Tartu õhus on selliseid peenosakesi sama palju kui Tallinnas, näitavad riiklikku õhukvaliteedi seiret tegeva Eesti keskkonnauuringute keskuse andmed.