Politsei otsib Tartus kadunud 89-aastast Väinot

Politseile anti pühapäeva, 13. aprilli õhtul teada, et Väino läks päeval kella poole nelja paiku koos abikaasaga kalmistule. Samal ajal, kui naine hauaplatsi otsimas käis, jäi mees pingile istuma.

Politsei on kontrollinud nii surnuaeda ja selle ümbrust kui ka teisi mehe võimalikke viibimiskohti. Ka on suheldud Väino lähedastega, ent tema asukohta pole õnnestunud tuvastada.

Oma terviseseisundi tõttu võis mees sattuda segadusse ning ei pruugi ümbritsevat tajuda. Tal on kaasas telefon, kuid see on välja lülitatud.