Tartu Veevärk asub kaotama üleujutuse ohtu ülikoolilinnas

Läinud aasta 6. augusti kõva sadu põhjustas Riia tänava viadukti all üleujutuse. See on Tartu üks probleemsemaid piirkondi valingvihmade ajal. Uus sadeveetorustik peaks seal seda häda leevendama.

Möödunud aasta augusti padusadu näitas taas, et Tartu sadeveetorustik ei suuda valingvihma ajal piisavalt palju vett läbi lasta. Selle tagajärjel uppusid mitmed ülikoolilinna piirkonnad. Kõige teravam oli probleem aga Riia tänava raudteeviadukti all. Et sääraseid olukordi tulevikus vältida, on aktsiaseltsil Tartu Veevärk tänavu kavas suur töö ja suur väljaminek, mis toovad uue sadeveetorustiku sadamaraudtee alla.