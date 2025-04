WRC Delfi Rally Estonial esmakordselt müügis Ott Tänaku erikollektsiooni fännipassid

2025. aasta WRC Delfi Rally Estonia, mis on viies kord, kui Eesti võõrustab MM-etappi, rallipasside hulgast on võimalik valida unikaalne fännipass, meie enda kangelase, Ott Tänaku oma. Selle kõrval saavad meie lõunanaabrid oma meelsust näidata, ostes Läti parima rallisõitja Mārtiņš Sesks fännipassi. Mõlemat rallipassi tuleb müügile piiratud arv, tuhat tükki, passidel on unikaalne seerianumber, mis annab neile lisaväärtust.

Läbi aastate on Rally Estonia katsete ääres lehvinud tuhandeid sini-must-valgeid trikoloore ja Ott Tänak ning Martin Järveoja on saanud tunda sellist koduseinte toetust, mille sarnast on mujalt maailmast raske leida. Nüüd saavad loetud rallifännid viia oma toetuse järgmisele tasemele, kui müüki tulevad unikaalsed fännipassid. Eesti fännide kõrval on Rally Estonial alati suurelt pildis olnud Läti fännid, kes korra ka oma sõitja triumfile on saanud kaasa elada. Mārtiņš Sesks pole küll Rally Estonia üldvõiduni veel jõudnud, küll on ta korra selle ralli võitnud Junior WRC arvestuses.