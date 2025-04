«Linnutee» äraviimisega kaob võimalus nimetada see Artur Alliksaare mäletusmärgiks

Eesti kunstiakadeemia tudengeid juhendanud arhitekt Ott Alver avaldas tagasihoidlikult kurbust «Linnutee» linnast kadumise pärast. See oli esmakursuslaste õppeülesanne, milles neil tuli piiratud materjalihulgaga disainida varjualune. Selleks tarvitatud betoonkuubikud ja prussid on aga taaskasutatavad, nii et need saab lahti võtta ja mujal kokku panna. «Ajutine olek on talle sisse kirjutatud,» rääkis Alver.

Ülejõe pargis keset kõnni- ja kergliiklusteed püstitatud «Linnuteed» on oma lühikese ajaloo vältel nimetatud projektiks, skulptuuriks ja kõrgelamuks lindudele, ent see on ühtlasi arhitektoon. Tartu linna ja Tartu valla võimud on kokku leppinud, et see teisaldatakse ajavahemikus 21. – 23. aprill linna ja valla piirile Sutemetsa kvartali arendusse kavandatud avalikku parki, mis kannab nime Konnala.