Iluuisutaja Niina Petrõkina Euroopa meistrivõistluste medalid jõudsid spordimuuseumisse

Niina Petrõkina suhtub positiivselt sellesse, et kõik huvilised saavad tema saavutatuga nüüd lähemalt tutvuda. «Mul on tõesti hea meel, et mu medalid on nüüd spordimuuseumis kõigile vaatamiseks. See on mulle suur au ja motiveerib veelgi enam edasi pingutama. Loodan, et need inspireerivad ka noori sportlasi oma unistusi järgima,» ütles Petrõkina.