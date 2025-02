Napsumeeste meelispaik muutub ligi 50 000 euro eest viisakamaks

Tänasel istungil sõlmis linnavalitsus lepingu osaühinguga Rattar, et renoveerida avaturu kaldapealne, graniittrepp, kaldtee ja piirded ning Rahu silla ja Sadamateatri vahelise jõepromenaadi põhitrajektoorile jääv kaldtee, kuna need on amortiseerunud ning vajavad uuendust. Neile töödele kulub koos käibemaksuga 28 631 eurot.