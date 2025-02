Aasta õppejõud, professor Mati Roasto pälvis kuldse teenetemärgi

Mati Roastot iseloomustatakse kui abivalmit ja tööle pühendunud professorit. ​Ta on olnud väljapaistev nii õppejõuna kui ka lahenduste otsijana. Oma initsiatiivil on ta pööranud väga palju tähelepanu toidujulgeolekule, toidu puhtusele ja rahvatervisele, koostades neil teemadel rohkelt eestikeelseid teabematerjale ja parandades oluliselt tervishoius ning toiduainetööstuses töötajate, aga ka toidukäitlejate ja ametnike teadmisi ja pädevust. Lisaks sellele on ta kulutanud väga palju oma töö- ja ka vaba aega üldsuse harimisele.