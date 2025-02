Tartu linnavalitsus andis teada, et kui vesi on majja tunginud ja näiteks keldri üle ujutanud, tuleb see välja pumbata. Vee välja pumpamiseks tuleks tellida valmisteenus, osta veepump või see rentida. Vajadusel tuleb uputuse lõppedes võtta ühendust oma kindlustuspakkujaga.