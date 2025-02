Emajõe veetase tõuseb lähipäevil kriitilise piirini

Jaanuaris kergitasid lumesula, vihmad ja jääummistus Emajõe veetaseme talve kohta keskmisest märkimisväärselt kõrgemaks ning veebruari alguse soojad ilmad tõid valgalalt jõkke veelisa. Vahepealsed miinuskraadid küll pöörasid veetaseme kergelt langusse, kuid baasveetase on püsinud siiski kõrge.

Emajõe veetase Tartus hakkas uuesti tõusma 14. veebruari pärastlõunal seisult 225 sentimeetrit üle mõõdulati nulli. Seekordse kiire veetaseme tõusu põhjuseks on jää- ja lobjakaummistus, mille piir on hetkel Veibri küla all ja mis liigub aeglaselt Tartu poole. Lähema kahe päeva ilmaprognoos lubab nii miinuskraade kui ka kerget lumelisa, mõlemad võivad kaasa aidata veetaseme edasisele tõusule, vahendas keskkonnaagentuur.