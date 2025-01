Linnaplaneerija Mart Hiob, kelle büroo on Tartu linnavalitsuse ülesandel kultuurikeskuse Siuru detailplaneeringu koostaja, luges planeeringuala puud üle, et saaks rääkida faktidest. Kindlasti säilitatavad on 84 puud, kindlasti likvideeritavad 92, veel 19 on soovitatav säilitada, aga need võib ka vajadusel maha võtta. Ja 31 on sellised, mis on ette nähtud asendada.