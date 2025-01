Kahe riigiameti automaksu kalkulaatorid annavad erinevaid tulemusi

Nimelt saadab MTA välja maksuteate, mille arvutamise kuupäevaks on määratud läinud aasta viimane päev, 31. detsember. Transpordiameti iseteeninduses olevas mootorsõidukimaksu kalkulaatoris on aga vaikimisi määratud tänane kuupäev. Seega näitab transpordiameti kalkulaator, justkui oleks auto ostetud täna ja kõik selle aasta eelnenud päevad on maksust maha arvutatud. «Kui märkida sinna käsitsi 31. detsember 2024, on maks sama, mis maksu- ja tolliameti saadetud maksuteates,» sõnas Küngas.