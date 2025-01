GALERII Jõululinna eelviimase kontserdi andis Carlotta Põdra, esindades oma ansamblit midnight may

Aasta esimene nädalavahetus on Tartu raeplatsile rajatud jõululinna viimane lahtiolekuaeg. Värskelt mahasadanud lume ja mõne külmakraadi tõttu on vanalinn imeilus, sest talv on päriselt kohale jõudnud. Jääväljakul jätkub uisutajaid ja platsil jalutajaid. Kuskil ei ole rahvast liiga palju. Igaüks, kes tahab, mahub end lõkke lähedale soojendama. Ka kuuma glögi saab kätte ilma järjekorrata ning ponid ootavad lapsi, mitte vastupidi.