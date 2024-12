Tammeka peatreeneri vallandamine pani lapsevanemad alternatiivi otsima

Lisaks otsustavatele lahingutele jalgpalliväljakutel on viimastel nädalatel peetud mitu pingsat kohtumist koosolekulaua taga. Põhjuseks Tammeka naiskonna ja tüdrukute grupi treeneri Kaivo Sanga vallandamine, mis näitas lapsevanematele, et klubile on olulisem maine kui tüdrukute ehk mängijate heaolu.