Kui Tartu Postimees oma korrusenaabrile Elmarile õnne soovima läks, oli reporter Jürgen Puistaja juba kohal. Elmari raadio saatejuht Lauri Hermann rääkis talle parasjagu sõbralikest kolleegidest ja kodusest tundest ning sellest, et Eesti inimene armastab kõike, mis oma ja hea, ja see tähendab ka eesti muusikat, eriti just seda.