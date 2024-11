Tallinna-Tartu maanteel Põltsamaa külje all juhtus liiklusõnnetus, suletud on üks sõidusuund

Avarii tõttu on õnnetuspaigas liiklus häiritud ka kella poole üheksa ajal, muu hulgas on liikluseks suletud Tartu poole viiv sõidusuund. Õnnetuspaigal rahustavad liiklust ka politseinikud.

Samuti on õnnetusest mitu märget tehtud veebirakendusse Tark tee. Sealgi on liiklejad märkinud, et teel on juhtunud raske liiklusõnnetus ning et piirkonnas esineb ummikuid.