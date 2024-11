Politsei otsib Elvas kadunud 32-aastast Ragnarit

Ragnaril on lühikesed juuksed. Seljas kannab mees musta värvi pusa ja jopet ning jalas on tal tumedat värvi tööpüksid ja tööjalatsid. Politsei palub kõigil, kellel on infot Ragnari asukoha osas või kes on teda alates reedest näinud, sellest teada anda helistades numbril 112.