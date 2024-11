Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) ja Merko Ehitus Eesti AS sõlmisid paari päeva eest lepingu Raadile kaitseväelinnaku kõrvale Peetri tänavale riigikaitsemaja projekteerimiseks ja ehituseks. See on esimene kord, kui Eesti kaitsevaldkonnas selgitati võidutöö alliansshanke läbi.