Õige pea segub, kes hakkab südalinna kultuurikeskuses näitama kino ja kes pakub süüa

Siuru kontseptsioonis on väärtfilmikinol ja sellega kaasneval haridusprogrammil väga oluline osa, selgitas Siuru juht Aavo Kokk. «Mul on hea meel, et niivõrd kogenud tegija nagu Tartu Elektriteater esitas põhjaliku ja huvitava pakkumise. Samamoodi on mul väga hea meel, et Karlova Kohv soovib hakata Siurus tegutsema. Nüüd saame edasi töötada kogu maja toitlustuskontseptsiooni kujundamise poole,» märkis Kokk.