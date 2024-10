Tuntud ülikoolilinnana on Tartu siia õppima meelitanud omajagu välismaalasi – kellele on silma jäänud siinne majanduspoliitika, kellele e-riiklus, kellele kultuur. Nii tulevad ülikoolilinna näiteks noored tehnoloogiahuvilised, kelle hinnangul on Tartust saamas siliconvalleylik tehnomeka, või keele- ja folkloorifanaatikud, keda paelub eesti keele eriline kõla ning mütoloogiline kultuurilugu.