PÄEVAKOMMENTAAR Käest lastud võimalus. Korstna langemisest pidanuks tegema kultuuripealinna-aasta tähtsündmuse

Võib vaid ette kujutada, milline rahvahulk oleks kokku tulnud, kui sündmust oleks läbimõeldult turundatud. Et laupäeval läks spontaanselt Turu tänavale, Anne kanali äärde ja Sõpruse sillale mitu tuhat inimest, kinnitab hetke erakordsust. Sama näitab Tartu Postimehe videoülekande röögatult suur vaatajate arv.

Inimestele lähevad oma kodulinna maamärgid korda ning on igati inimlik, et janunetakse ajaloolist momenti vahetult tunnistada. Korstna lammutamine iseenesest pole midagi erakordset, aga kui midagi sellist leiab aset keset linna ning selle tulemusel muutub jäädavalt linna panoraam, on see eriline asi.

Kahju, et see arusaam ei jõudnud õigetesse kabinettidesse. Selle asemel nägime puudulikku kommunikatsiooni, millest Tartu Postimees maailma ainsa Tartu ajalehena pidi linlaste huvides jõuga läbi närima. Juba ainuüksi see, et tehnilise järelevalve amet, linnavalitsus või lõhkamistööde läbiviija ei soostunud korstna langemise ligilähedastki kellaaega välja ütlema (ehkki see oli teada), oli inimeste suhtes ebaviisakas. Esimesed huvilised võtsid positsiooni sisse juba kella kaheksa paiku hommikul, mil väljas valitsesid veel külmakraadid. Ja sealt edasi kulus kärgatuseni ligi kolm ja pool tundi. Oli siis tarvis neid sedasi piinata?

See, et korstna varisemise hetkel vallandus pealtvaatajate seas aplaus, on aus tunnustus kõikidele spetsialistidele, kes varistamise keerulise töö väga oskuslikult ära tegid – lõhkemeistrist Teele Tuuna-Lootusest perimeetri turvameesteni välja. Tartu silmnägu sai tänu neile taas natuke puhtamaks ja ilusamaks.

Kui vaid seda väikest okast käest lastud kultuurisündmuse pärast poleks hinge jäänud …

Sõpruse sillalt uudistas korstna õhkimist mitusada inimest. Samamoodi koguneti veel mitmesse kohta. Foto: Aime Jõgi