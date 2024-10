GALERII 13. Tartu linnamaraton sai stardipaugu

Enne starti võis keskpargis ja selle lähiümbruses näha hulgaliselt sooja tegevaid maratoonareid, nii et oli tükk tegemist, et neile mitte jalgu jääda.

Nõnda tegi hoogsalt sääretõsteid ka Riina Klais-Peets, keele jaoks oli algamas tema elu esimene maraton. «Praegu on väga hea tunne,» ütles ta rõõmsal häälel, kuid tunnistas samas, et on ka natukene ärevil.