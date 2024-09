Ka viis eurot käib üle jõu: patsiendid võlgnevad kliinikumile 11 500 eurot

See on närb võidukoht, ütles eile Tartu ülikooli kliinikumis haiglaravil olevat lähedast külastanud Anneli Alaveer tervisekassa otsuse peale visiidi-, voodipäeva- ja retseptitasusid tõsta. «Enim on haiglaravil ikka eakad ning pension on niigi väike. Ravimeidki ostavad just pensionärid. Inimestel pole seda raha kuskilt võtta,» sõnas ta.