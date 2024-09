Murdjakoerte perenaine jäi süüdi ka teises kohtuastmes, kuid vähendas kahjutasu suurust oluliselt

Monika Antoni kaitsja Andres Veski oli pärast kohtuotsuse kuulmist veendunud, et tegu on ebaproportsionaalselt suure karistusega ning prokurör ja kannatanu esindaja soovivad süüasjaga korraldada nii-öelda näidispoomise. Seetõttu otsustaski kaitsja, et asjale peaks hinnangu andma ka ringkonnakohus.