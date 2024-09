Telia võrgus ei saa helistada

Telia palub ebamugavuste pärast vabandust ning kirjutab kodulehel, et probleemiga tegeletakse.

Telia kommunikatsioonijuht Raigo Neudorf kinnitas, et kliendid ei saa teatud juhtudel mobiiliga kõnesid alustada. SMS-teenus peaks esialgsetel andmetel toimima. Telia on probleemist teadlik ning tegeleb põhjuste väljaselgitamisega.

Neudorf tuletas meelde, et mobiilside häirete ajal saab hädaabi korral helistada numbrile 112 teiste operaatorite võrke kasutades. «Selleks tuleb helistamise eel eemaldada mobiiltelefonist SIM-kaart või teha mobiiltelefonile taaskäivitus ja PIN-koodi sisestamise asemel helistada hädaabi numbrile,» seletas ta.

Häirekeskuse kommunikatsioonijuht Marie Aava kinnitas, et probleeme esineb. Ennekõike puudutavad need riigiinfo telefoni 1247, millele helistamine on häiritud.