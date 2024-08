Politsei tabas Tartus vähemalt seitse jalgratast minema virutanud varga

Selle aasta rattavarguste hooajal on politsei kinni pidanud mitmeid vargustes kahtlustatavaid ning juulikuu viimasel päeval pidasid politseinikud Tartus taas kinni mehe, keda kahtlustatakse vähemalt seitsmes vargusepisoodis. Mees võeti prokuratuuri taotlusel ning kohtu loal vahi alla.

Tartu menetlustalituse grupijuht Lilian Palu rääkis, et rattavargused käivad hooti ning peamine ajaaken, mil oht oma rattast ilma jääda, on kevad-suvisel ajal. «Rattavarguste sagenedes on politsei teinud järjepidevat tööd selgitamaks välja, kes nende taga on. 31. juulil viis senine politseitöö ja uurimine sihile ning meil õnnestus kinni pidada 33-aastane mees, keda kahtlustatakse Tartu linnas sellel hooajal vähemalt seitsmes kuriteoepisoodis. Kahtlustuse kohaselt on mees sel kevad-suvisel hooajal varastanud nii elektrilisi tõukerattaid kui ka jalgrattaid,» märkis Palu.

Palu sõnul varastas sama mees ka kinnipidamise päeval Tartu kesklinnast jalgratta, mis õnnestus tänu vihjele samal päeval ka tagasi saada. «Kuritegudes kahtlustatav mees on varem nii kriminaalkorras kui ka väärteokorras karistatud ning peaasjalikult liiklussüütegude kui ka pisivarguste ja narkootiliste ainete tarvitamise eest,» selgitas grupijuht. Mees tunnistas oma süüd ning nentis, et rattavargused on talle vahend narkootikumide ostmiseks.

Lõuna ringkonnaprokuratuur taotles kinnipidamisele järgneval päeval, 1. augustil Tartu Maakohtult 33-aastase mehe vahi alla võtmist. Tartu Maakohus rahuldas eile Lõuna ringkonnaprokuratuuri taotluse ja võttis mehe kaheks kuuks vahi alla.