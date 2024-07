Elu ise Zooloog Marko Mägi maandab pingeid lastele raamatuid kirjutades

Supilinna tiik Marko Mägile erilist muret ei valmista. Mõned on küll arvanud, et pärast puhastamist on see korralikult hukka läinud, vaba veepinda nagu polegi – kõik roheline. Aga Marko Mägi leiab, et kui üks tiik tühjaks kaevata, siis pärast seda hakkavad taimed kiiresti kasvama ja seda oligi oodata. «Senikaua kuni tiiki väga palju kalu sisse ei satu, võivad need, kellele veekogu päriselt rajatud on, ehk kahepaiksed end siin väga mõnusalt tunda,» ütleb ta.