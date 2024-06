Politsei otsib Tartumaal kadunud 46-aastast Heldurit

20. juuni õhtul andsid lähedased politseile teada, et oma kodust Elva vallas on teadmata suunas lahkunud 46-aastane Heldur. Mees lahkus kodust rohekat värvi sõiduautoga Lexus, mille numbrimärk on 079 TJV. Telefonitsi Heldurit tabada ei õnnestu ning lähedased ei tea, kus ta olla võiks.