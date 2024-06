Välja müüdud laulupeopiletid on veebis nõutud kaup

Tartu laulupeo korraldajad andsid teada, et kolmapäevaks olid lauluväljaku kõik piletid välja müüdud. Praegu aga proovivad paljud huvilised sotsiaalmeedias Facebook eri gruppides õnne, et piletit saada. Paari müügigrupi postituste järgi on piletinõudlejaid julgelt üle saja, piletite pakkumisi aga mõned üksikud. Facebookis otsitakse enim üldala pileteid, kuid on küsitud ka perepileteid.