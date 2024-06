Juhatuse erakorralise koosoleku kutsus kokku ringkonna aseesimees Merle Kivest. Kaalumisel on ka kollektiivne erakonnast lahkumine.

Kivest ütles, et temale ei ole erakonna liikmete väljaheitmisega kaasnev argumentatsioon arusaadav. «Mis on Hennu ja Jaagu väljaviskamise põhjused … Eks me täna ehk kuuleme sellest,» sõnas Kivest Tartu ringkonna juhatuse koosoleku eel.