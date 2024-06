ARVUSTUS «Rahamaa» vormib rahast tuleohtlikke suhteid nii isiklikul kui ka riiklikul tasandil

Vabrikuhoonesse kujundatud lava koosneb kolmest liigutatavast valgest risttahukast, mille sees, ümber ja peal mängitakse ära kõikvõimalikud salajased, avalikud, kodused ja ametlikud ruumid. Kunstnik Kristjan Suits on kujundanud keskkonna täpselt valitud detailidega stiilipuhtaks ja hetkega äratuntavaks.

Kui Annelinna paneelmaja korteri lahutamatu mööbliese on sektsioonkapp, siis kontori aknad on juba väljast tuvastatavad lamellkardinate järgi. Ka tegelaste kostüümid on osa ruumikujundusest ehk vastavalt kas kittel ja kampsun või ülikond ja triiksärk.