See, et Tartu kanakullipaar Alla ja Ruudi kasvatavad tänavu viit tibu, on Eesti maaülikooli linnuteadlase Ülo Väli sõnul ennekuulmatu lugu. Nii suurt peret pole Allal ja Ruudil ühelgi varasemal aastal olnud, ja saab näha, kuidas neil edasi läheb.