Juhan Peegli pronkskuju kuldne sära jõudis kõikide silmadesse

Ja see tunne oli nii tugev ja õige, et andis kõigile Tornimäel olnutele veendumuse, et Raili Nõgu alustas omal ajal õige asja ajamist ja leidis enda kõrvale õige meeskonna, kus ei puudunud teisedki temataolised naised.

Skulptor Simson annab rahvale aru. Foto: Aime Jõgi

Kas on hea tunne? Et kergendus või nii?

Aivar Simson, nägu kaabuserva all päikesest punaseks põlenud, vastas esimese hooga jah, muidugi.

Ja siis, kui reporter märkis, et ta on Juhan Peegli õpilane, vaatas skulptor küsijale veel kord otsa ja küsis omakorda: kuidas see töö siis õpilasele tundub, kas sai sarnane?

Väga, väga hea sai, vastas reporter. Just sellise kehahoiakuga oli Juhan Peegel, kui kuskil istet võttis. Just selline mõtisklev ja pisut muhelev, maailma kõverust pilgates ja saarlaslikku huumoriga kõigest üle olles ta ju oli. On küll õpetaja Juhan Peegel, niipalju kui üks pronksivalu suudab luust ja lihast ning sooja inimest väljendada – see on mu vastus.

«No vot, eks minu rahulolu sõltub just neist hinnanguist,» ütles Simson Seakülast seepeale.

Juhan Peegli kuju selja tagant, läbi puude rohelise võra paistab Tornimäe koolimaja, nüüd küll lasteaed. Foto: Aime Jõgi

Suur osa Juhan Peegli õpilasi, kes polnud kümnendeid kohtunud, olid kõik üksmeelselt kohal ja südames õnnelikud, nagu oleks noorusaeg tagasi tulnud. Vastastikku pildistati, ikka koos Juhaniga, ikka veel need ja need kursused ning grupid ning ka ainult kahekesi koos Juhaniga. Et minu Juhan, ja veel kord talle kalli tehes ta päikesest kuumaks köetud kehale.

Pärast veel praamilgi kohtudes ja koos Suurt Väina ületades püsis see tunne, et kõik me oleme omad – Juhan Peegli lapsed.

Juhan Peegli 1976. aastal ajakirjandusosakonnas õppimist alustanud kursus koos Juhani tädipoja Ivo Linnaga. Foto: Jaan Ginter