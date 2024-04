Kas esindusmeeskond kriisis? ⟩ Lätis saadud saun lausa üllatas, kuid koduväljak annab veel lootust, leidis Janar Talts

Kui enne Eesti-Läti ühisliiga esimest veerandfinaali kohtumist lausus Tartu meeskonna abitreener Olari Naarits, et kuna Ventspils on liigas enim punkte viskav meeskond, tuleb nende vastu kaitsest lähtuvalt mängida, oli ligi 30 punkti suurune kaotus Janar Taltsi sõnul lausa üllatav. Kasvõi seetõttu, et põhihooaeg lõpetati tabeli naabritena: Ventspils oli neljas, Tartu viies.