Piltuudis ⟩ Rüütli tänaval leidis koha ligi tosin uut pinki, kuid üks eksis kõrvalteele autode vahele

Detsembri keskel otsustas Tartu linnavalitsus vabaneda Rüütli tänava kõrge seljatoega pinkidest, et need uute ja minimalistlike vastu välja vahetada. Nüüd on 12 uut istekohta poole tänava ulatuses ka päral ning üks pink on koha leidnud Gildi tänaval autode kõrval.