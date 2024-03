Kliinikumi uus hoone Lõunakeskuse kaubanduspargis valmib tänavu suvel

«Lõunakeskuse kaubanduspargis on kõik olemas, alustades poodidest ja lõpetades Kliinikumiga — täna on külastajale oluline, et keskuses on nii poed, tervishoid kui ka meelelahutus. Nii saab ta kõik teenused ühest kohast ja säästab oluliselt oma aega. Seda enam oleme õnnelikud, et meie juures avab uksed Tartu ülikooli kliinikum, mis loob lõunaeestlastele paremad võimalused arstiabi saamiseks,» sõnas Jeedas.

Uus hoone on A-energiaklassiga ja rakendab paljusid tänapäeva parimaid praktikaid, seal hulgas on katusel 350kW päikesepark. Hoone juurde rajatakse 140 auto parkimiskohta ning parklal on valmidus kuni kolmekümnele elektriautode laadimiskohale. Ränirahnu tee 21 on kergliiklusteedega ühendatud ka ülejäänud Lõunakeskuse kaubanduspargiga ning erilist tähelepanu on pööratud jalgrataste parkimisele ning samuti ka sujuvale sõidule — ülekäigud on ühes tasapinnas, et jalgratta, tõukeratta, vankri või ratastooliga oleks mugav liigelda.