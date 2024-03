Video ⟩ Keset Tartut lühikese köiega auto taga treeninud hobune pälvis ametnike tähelepanu

Tartus suure liiklusega Puiestee tänaval elab otse autotee ääres raskeveohobune Hermon, kes on viimase paari kuuga pälvinud palju tähelepanu. Kui paljud tartlased on rõõmsad, et hobusele saab väikese annetuse eest otse kõnniteelt porgandit pakkuda ja temaga selfiesid teha, siis loomakaitsjad ning ka üks linnavolinik on tõsiselt mures hobuse heaolu pärast.