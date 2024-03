Galerii ja videod ⟩ Tartus põleb tööstushoone, piirkond on paksu suitsu täis

Piirkonnas levib paks suits, millel on puidu põlemisele iseloomulik lõhn. Kohalike sõnul oli vahepeal näha ka katuse vahelt väljaulatuvaid leeke.

Kohal on mitu tuletõrjebrigaadi, kes kustutavad põlengut nii maapinnalt kui ka tõstuki pealt.Samuti on kohal kaks kiirabibrigaadi ning ühtlasi on politsei sulgenud autodele liikluse Ringtee poolt Tähe tänavale ja ka Meisli ja Sepikoja tänavalt.