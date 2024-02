Spordimuuseumi kuulsuste halli lisandus neli uut liiget

«Eesti spordi kuulsuste halli uute liikmete väljakuulutamine on alati põnev sündmus, mille kaudu saame tõsta esile meie spordi suurkujusid läbi ajastute,» sõnas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Tõnu ja Toomas Tõniste, kahekordsed olümpiamedalistid, Euroopa meistrid ja paljukordsed Eesti meistrid purjetamises klassis 470. Kolmel korral on nad valitud Eesti aasta võistkonnaks.

Gerd Kanter, olümpiavõitja, maailmameister, kes on kolm korda valitud aasta meessportlaseks Eestis.

2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on aasta-aastalt täienemas mõne Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat.